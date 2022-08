Verteilung der Kriegskosten

Mit der Festlegung auf eine Einhaltung der Schuldenbremse und den Verzicht auf Steuererhöhungen sowie der Besetzung des Finanzministeriums hat sich die FDP in der Ampelregierung im Dienste ihrer Klientel ideal positioniert. Der Rahmen ist gesetzt, um die von Krise zu Krise wachsenden Kosten auf die breite Bevölkerung umzulegen und jene am stärksten zu belasten, die ohnehin am wenigsten haben. Zwar liegt die Staatsverschuldung der BRD mit 67,6 Prozent der Wirtschaftsleistung im europäischen Vergleich auf niedrigem Niveau. Doch dank der 2011 im Zuge der Euro-Krise durchgesetzten Schuldenbremse besagt das Grundgesetz, dass gekürzt werden muss, sobald die Schuldenquote über 60 Prozent liegt.

Der Staat macht sich damit selbst handlungsunfähig, auch wenn die 34 Milliarden, die durch die Gasumlage eingenommen werden sollen, hinsichtlich der Schuldenquote kaum ins Gewicht fallen. Und würde man die Energiekonzerne nicht pauschal mit Kompensationsza...