Geheimnisvolle schwarze Löcher

Die Wissenschaftsdoku ist von 2017, und so dürfte der interessierte Zuschauer dann und wann seinen Bildschirm anbellen: »Falsch, das weiß man heute besser!« Aber was können wir über »das größte Geheimnis des Weltalls« schon wissen? Niemand weiß genau, was da vor sich geht, alles Vermutung. Vor einer Milliarde Jahren kollidierten fernab zwei schwarze Löcher und lösten damit eine gigantische Gravitationswelle aus, die im September 2015 die Erde erreichte. Und da fragt man sich ernsthaft: Wie hat sich die Gravitationswelle in all der Zeit äh … die Zeit vertrieben? Spannend!

Arte, Sa., 15.50 Uhr

Bayreuther Festspiele 2022 – Göt...