Buhlen um Kairo

Ägypten dürfte auf der Afrikareise des russischen Außenministers Sergej Lawrow die wichtigste Station gewesen sein. Das Land, die zweitgrößte Volkswirtschaft Afrikas nach Nigeria, spielt eine zentrale Rolle auch im Nahen Osten. Zudem kontrolliert es mit dem Suezkanal eine der bedeutendsten Wasserstraßen der Welt. Kein Zufall also, dass sich die großen Mächte nach Kräften um Einfluss in Kairo bemühen. Die Vereinigten Staaten haben dort seit den 1970er Jahren eine starke Stellung inne, wenngleich die Militärs, die 2013 in einem Putsch die Macht an sich gerissen haben, sich nicht mehr auf sie verlassen, seit Washington Anfang 2011 Präsident Hosni Mubarak fallenließ und sich mit den Muslimbrüdern arrangierte.

An Einfluss gewonnen hat in Ägypten seitdem vor allem China, dessen Unternehmen in den vergangenen Jahren zweistellige Milliardensummen in Ägypten investiert haben. Das Land sei »die Drehscheibe von Chinas Politik im Mittleren Osten«, sagte Degang Sun, Pr...