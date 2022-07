Zum Inhalt dieser Ausgabe | Rotlicht: Woke Marc Püschel Jeder Tag ist Murmeltiertag im deutschen Blätterwald: Kaum aufgewacht, muss man den nicht nur gefühlt immer gleichen Artikel übers »Woke«-sein lesen. Um kaum ein anderes Schlagwort entbrennen so heftige Debatten wie um das englische Wort für »erwacht«. Ganz allgemein meint der Ausdruck eine erhöhte Wachsamkeit und Sensibilität gegenüber Diskriminierungen und sozialen Missständen. Wer »woke« ist, ist selbstkritisch, reflektiert, politisch engagiert und auf dem neuesten Stand der kritischen Forschung zu Rassismus oder Sexismus – so der Anspruch. Ursprünglich kam der Begriff Mitte des 20. Jahrhunderts in der afroamerikanischen Protestbewegung gegen rassistische Unterdrückung auf. Die Black-Lives-Matter-Bewegung der letzten Jahre hat ihn als positive Selbstzuschreibung nachdrücklich aufgegriffen. Die Erschießung des 18jährigen Michael Brown erzeugte ab 2014 eine neue Welle, in der »stay woke« vor allem als Aufruf afroamerikanischer Communities genutzt wurde, w...

