Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kurzer Prozess Kein guter Tag für die Dame mit der Augenbinde Jörg Werner Aus der Pressemitteilung des Amtsgerichts war nicht zu ersehen, was den Sportsfreund und Nazigegner eigentlich derart auf die Palme gebracht hatte. Er ist jetzt angeklagt, den »Geschädigten« unter anderem als »Nazi« beleidigt zu haben (Paragraph 185 StGB). Einfach so, ohne Anlass? War der Beleidigte etwa gar kein Nazi? Diese Fragen könnte die auffallend junge Staatsanwältin im Saal 123 des Amtsgerichts hinter ihrer Maske gar nicht beantworten. Darum hat sie sich bei ihren Ermittlungen nämlich nicht gekümmert. Der Verteidiger, mit dem der engagierte Angeklagte vor Gericht erschienen ist – der Erstatter der Anzeige ist lieber nicht aufgetaucht und auch nicht geladen worden –, ergreift das Wort: »Die Staatsanwaltschaft hat sich nicht die geringste Mühe gemacht, selbst einmal Einblick zu nehmen in die im Netz verfügbaren Informationen« über den als »Nazi« titulierten Beleidigten. Seine Rüge richtet sich nicht allein an die Staatsanwältin, welche auch die Mögli...

Artikel-Länge: 4306 Zeichen

