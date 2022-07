Zum Inhalt dieser Ausgabe | Tarifangebot »unzureichend« Verdi weist Offerte der Lufthansa für Bodenpersonal zurück und fordert 9,5 Prozent Lohnsteigerung Gudrun Giese Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das Tarifangebot der Lufthansa als »unzureichend« zurückgewiesen. Damit wurden die Verhandlungen für etwa 20.000 Beschäftigte des Bodenpersonals bei der Fluggesellschaft nach der zweiten Runde auf Anfang August vertagt. Gegen Ende der Verhandlungen am Mittwoch hatte die Airline laut Verdi-Pressemitteilung vom Donnerstag drei Varianten eines Angebotes präsentiert, das aus Festbeträgen und einer ergebnisabhängigen Komponente zum 1. Juli 2023 bestehen sollte. Die Lufthansa wollte zudem eine Laufzeit von 18 Monaten sowie die Flexibilisierung der Arbeitszeit erreichen. Demgegenüber fordert Verdi 9,5 Prozent mehr Entgelt, mindestens aber 350 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem soll der Stundenlohn für alle Beschäftigtengruppen mindestens 13 Euro betragen. Die Verhandlungsführerin der Gewerkschaft, Christine Behle, attestierte der Gegenseite am Donnerstag immerhin den ernsthaften Willen, »ein Erge...

Artikel-Länge: 3411 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen