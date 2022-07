»Ramschpreise« in der Innenstadt

Verhandlungen, Plena und Diskussionsrunden beschäftigten den Kreis der Unterstützerinnen und Unterstützer der Frauenstraße 24 in Münster in den vergangenen Monaten. Das ehemals besetzte Haus, welches bis vor kurzem noch in Besitz der mittlerweile privatisierten Landesentwicklungsgesellschaft NRW war, wurde nach zähen Verhandlungen an eine städtische GmbH verkauft. Damit schließt für das geschichtsträchtige Gebäude nun ein weiteres Kapitel seiner umkämpften Geschichte.

Umkämpft, denn der Altbau mit der denkmalgeschützten Jugendstilfassade blickt auf ein jahrzehntelanges Ringen zwischen Investoren, Spekulanten und ihren politischen Gegnerinnen und Gegnern zurück. Das zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtete Gebäude überstand als eines der wenigen Häuser des Straßenzugs den Zweiten Weltkrieg fast unbeschädigt. Lediglich das Hinterhaus wurde neu errichtet und mit öffentlichen Mitteln finanziert. Damit unterlag das Haus fortan der Sozialbindung, die 1974 ausla...