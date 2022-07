Dallas am Oberrhein

Erdöl und Texas – das passt. Erdöl unter der Nordsee. Wenn es denn sein muss. Aber Erdöl aus Otterstadt? Das geht nun wirklich nicht. Abwarten. Das 3.500-Seelen-Örtchen in der Metropolregion Rhein-Neckar weckt nicht erst seit gestern die Begehrlichkeiten von Bergbauunternehmen. Aber demnächst könnte es richtig ernst werden. Anfang Juli gab das Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB) Rheinland-Pfalz grünes Licht für eine Probebohrung zur Aufsuchung des schwarzen Goldes in Sichtweite der Gemeinde. »Wir können nicht erwarten, dass aus aller Welt Energie zu uns kommt. Wir müssen auch selbst etwas tun«, zitierte dpa Behördenchef Georg Wieber am 1. Juli.

Entschieden ist jedoch noch nichts. Nach dem grundsätzlichen Beschluss braucht es noch eine Genehmigung für einen Bohrplatz sowie für die Bohrung selbst. Und dann wäre da noch der Widerstand der Bevölkerung zu brechen, die sich in der Interessengemeinschaft »IG Kein Öl Otterstadt« organisiert hat. Die Aktiviste...