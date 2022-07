Ausstand bei Amazon

Die Kollegen an den beiden Amazon-Lagern in Bad Hersfeld haben in diesem Jahr mindestens viermal die Arbeit niedergelegt. Teils im Rahmen von bundesweiten Ausständen, teils allein, wie die Verdi-Sektretärin in Nordhessen, Mechthild Middeke, am Montag gegenüber jW sagte. Am selben Tag streikten hier 700 Kollegen. Im Verteilzentrum in Graben bei Augsburg waren es 300 und in Leipzig 300 bis 350, wie die dortigen Gewerkschaftssekretäre jW wissen ließen. Außerdem traten Amazon-Arbeiter in Koblenz, Rheinberg und Werne in den Ausstand. Anlass ist der vom Handelsriesen veranstaltete »Prime Day« diesen Dienstag und Mittwoch, an dem die Kunden unter zwei Millionen »Schnäppchen« auswählen können. Andauern werden die Arbeitsniederlegungen z...