Die besten Jahre unseres Lebens

Krieg macht kaputt. Aber irgendwer muss ihn manchmal führen. Der Film zeigt das so, dass er dafür sieben Oscars einheimste. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kommen die US-Soldaten Al, Homer und Fred in ihre Heimatstadt zurück, sie repräsentieren die drei Waffengattungen. Al fühlt sich seiner Gattin fremd und hat Mühe, sich wieder in das Arbeitsleben einzugliedern. Bomberpilot Fred lernt erst jetzt seine Frau besser kennen, die er kurz vor dem Einsatz geheiratet hatte – und ist von ihr enttäuscht. Homer hat seine Hände im Krieg verloren. USA 1946. Regie: William Wyler, geboren 42 Jahre vor diesem Film im damals kaiserlich-deutschen Mülhausen im Elsass als Willi Wyler. 1960 drehte er ...