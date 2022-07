Sportschau

England – Österreich

Ausnahmsweise hier heute mal Fussi, handelt es sich doch um die Liveübertragung des Eröffnungsspiels der UEFA-Europameisterschaft in England, Vorrunde, Gruppe A: England – Österreich; und zwar eben im Frauenfußball. Merke: Es setzt sich soviel Fortschritt durch, wie die Frauen durchsetzen.

Das Erste, 20.15 Uhr

Boom und Crash – Wie ­Spekulation ins Chaos führt

Weltweit profitieren Konzerne davon, die Beträge für das, was Menschen unbedingt zum Leben benötigen, immer weiter nach oben zu treiben. Der Film zeigt, was Preiserhöhungen alles können; sehen wir also doch mal die gegenwärtige Inflation auch als Chance – zur Revolution. D 2021.

3sat, 20.15 Uhr

No Sex

Wer kennt das nicht: den ganzen Tag über Polyamorie geredet – und dann am Abend einfach ke...