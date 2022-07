Gegründet 1947 Sa. / So., 2. / 3. Juli 2022, Nr. 151

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Die Paten von St. Pauli Drei Teile einer bemerkenswert intim produzierten Dokuserie hintereinander: Es geht los mit dem Hamburger Kiez in den 1960er Jahren. Wilfrid Schulz, ein einfacher Hafenarbeiter, wird zum »ehrenwerten« Ganoven, der – stets gut gekleidet – das Milieu fest im Griff hat. ZDF Info, Sa. 20.15 Uhr Last Samurai Der Film lebt von dem, was er nur bedingt sagt: Der US-Bürgerkrieg war der erste wirklich moderne Krieg, mit U-Booten und Stacheldraht, eine Massenvernichtung demokratischer Art. In Japan trainiert der von diesem Gemetzel zerrüttete Veteran Nathan Algren die kaiserlichen Truppen im Umgang mit modernen Waffen, damit sie im Kampf gegen die letzten Samurai des Landes bestehen können. Algren wird beim ersten Kampf von den Samurai gefangengenommen und erwärmt sich für deren Tradi...

Artikel-Länge: 2503 Zeichen

