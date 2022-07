Der realallgemeine Gesamtmonopolist

Der Mord sollte das Land erschüttern, einen Anlass zum Bürgerkrieg liefern, an dessen Ende die Militärdiktatur hätte stehen sollen. Das war das Kalkül der Mörder Walther Rathenaus, der am 24. Juni 1922 den auf ihn abgegebenen Schüssen erlag. Der Tod des Reichsaußenministers würde, so die Annahme der Attentäter und deren Hintermänner vom rechtsterroristischen antirepublikanischen und antisemitischen Wehrverband Organisation Consul (O. C.), zum Sturz der Regierung führen und die radikale Linke zum Aufstand veranlassen. Der hätte dann mit einem Putsch von rechts beantwortet werden sollen, mit dem die verhasste Republik beseitigt worden wäre.

Dazu kam es nicht. Statt dessen traten am 27. Juni, einem Aufruf des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes folgend, Millionen von Arbeitern in einen halbtägigen allgemeinen Proteststreik gegen die versuchte Konterrevolution. Eine Woche später, am 4. Juli, kamen, diesmal gemeinsam aufgerufen von den Gewerkschaften und ...