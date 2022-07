Lieber allein

Dass Gisbert zu Knyphausen einer der klügsten und deshalb auch melancholischsten, nein, sagen wir ruhig traurigsten Songschreiber hierzulande ist, weiß man seit Platten wie »Hurra! Hurra! So nicht« und seiner Zusammenarbeit mit dem vor zehn Jahren gestorbenen Nils Koppruch als Duo Kid Kopphausen. Es gibt vom Freiherr aus Eltville (ein Titel, auf den er keinen gesteigerten Wert legt) kaum ein Lied ohne Zweifel, Tod und Depressionen – und doch singt er »mit einer Haltung, die ihn an ein Morgen glauben lässt«, wie Sven Regener mal über Knyphausen befand.

In den Songs seiner »Supergroup« Husten, die neben ihm aus Moses Schneider und Der Dünne Mann aka Tobias Friedrich besteht, geht es trotz juxverheißendem Bandnamen ähnlich schwermütig zu. Oder, in den Worten von Gastsängerin Sophie Hunger über den gemeinsamen Song »Dasein«: »Das wird künftig bestimmt viel auf Be...