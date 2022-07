Wann, wenn nicht jetzt?

Der Kranich legt es offenbar darauf an, die Flügel gestutzt zu bekommen. Am Donnerstag wurde in einem Hotel am Flughafen Frankfurt am Main über die Löhne der rund 20.000 Lufthansa-Beschäftigten am Boden verhandelt, ohne Ergebnis. Bis zur vorverlegten zweiten Gesprächsrunde am 13. Juli (statt Anfang August) solle der Konzern ein »verhandlungsfähiges Angebot vorlegen«, forderte am Abend Christine Behle, die Verhandlungsführerin von Verdi.

Die Gewerkschaft fordert 9,5 Prozent mehr Lohn, dabei für jeden mindestens 350 Euro mehr im Monat und einen Mindestlohn von 13 Euro. Laufzeit: zwölf Monate. Sollte die Lufthansa weiter mauern, würden Warnstreiks wohl so manchen Flughafen endgültig kollabieren lassen. Die Friedenspflicht ist seit Donnerstag vorbei.

Der Mangel an Bodenpersonal hat die deutschen Flughäfen ins Chaos gestürzt. Flüge werden gestrichen oder nach ewigen Stunden in Warteschlangen verpasst. Frust wird an den Servicekräften abgelassen, die mit der Abfe...