NATO buhlt um Bündnispartner

Zum ersten Mal nimmt das neue strategische Konzept der NATO ausdrücklich China ins Visier. Indem die Volksrepublik »ein breites Spektrum an politischen, wirtschaftlichen und militärischen Werkzeugen« nutze, um ihren Einfluss in der Welt auszubauen, schaffe sie »systemische Herausforderungen«, die »unsere Interessen, Sicherheit und Werte« beträfen, heißt es in dem Papier. Dies sei um so mehr der Fall, als Beijing trotz des Kriegs in der Ukraine an seiner »strategischen Partnerschaft« mit Moskau festhalte. Was tun? Man wolle nicht nur an einer eigenen militärischen Präsenz in der Asien-Pazifik-Region festhalten – etwa Kriegsschiffe zum Einsatz für die »Freiheit der Seefahrt« entsenden –, sondern zudem »den Dialog und die Zusammenarbeit mit neuen und bestehenden Partnern im indopazifi...