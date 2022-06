Gegründet 1947 Sa. / So., 25. / 26. Juni 2022, Nr. 145

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht GEO-Reportage Der letzte Rheinfischer Die letzten ihrer Art, vorerst jedenfalls – ein bittersüßes Wochenendmotto. Adrien Vonarb, einziger Berufsfischer im Elsass zur Zeit der Filmfertigung, ist 69 Jahre alt. Mit seinem Kahn fährt er jeden Morgen hinaus. Er entnimmt dem Fluss nur so viel, wie er braucht. Löblich. F/D 2020. Arte, Sa., 19.40 Uhr Der Räuber Hotzenplotz Schauen wir zurück ins Einst, als der Räuber Hotzenplotz (Armin Rohde) noch die Kaffeemühle der Großmutter (Christiane Hörbiger) mitgehen ließ. D 2006. Super RTL, Sa., 20.15 Uhr Hard Rain Indiana wird zum Ahrtal: In der wegen Dauerregen und Dammbruch fast gänzlich evakuierten Kleinstadt Huntingburg bleibt ein Geldtransporter im S...

Artikel-Länge: 2164 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen