Aufarbeitung im Zwielicht

In Berlin soll ein neues Dokumentationszentrum an die Verbrechen der deutschen Besatzungsherrschaft im Zweiten Weltkrieg erinnern. Das Konzept stieß bei einer Bundestagsdebatte am Donnerstag abend auf prinzipielle Zustimmung aller Fraktionen, mit Ausnahme der AfD.

Im Mittelpunkt des unter Federführung des Deutschen Historischen Museums entstandenen Vorschlags stehen die deutschen Besatzungsverbrechen vor allem in Osteuropa. Diese seien in den ehemals besetzten Ländern unvergessen, während sie in Deutschland außerhalb der Wissenschaft noch viel zuwenig bekannt seien. Diesem Gegensatz soll das Zentrum abhelfen. Zugleich sollen auch Geiselerschießungen und andere Verbrechen in den besetzten Staaten West- und Nordeuropas thematisiert werden. Als Stichpunkte für eine Dauerausstellung werden 13 Themenkomplexe benannt, wozu neben dem Holocaust etwa die Massenmorde an sowjetischen Kriegsgefangenen oder das gezielte Verhungernlassen von Millionen Menschen in der be...