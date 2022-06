Umbau statt Neubau

In Deutschland steigen die Mieten unaufhörlich, und in einigen Städten ist es kaum noch möglich, erschwinglichen Wohnraum zu finden. Die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) hat der Immobilienwirtschaft nun vorgeworfen, die Mietenspirale bewusst weiter nach oben zu drehen und die Inflation damit noch weiter anzuheizen.

Die Gewerkschaft wirft Teilen der Branche vor, unverantwortlich zu handeln. »Es ist fatal, in einer Phase wachsender Zuwanderung und zunehmender Wohnungsnot beim Neubau auf die Bremse zu treten«, erklärte der IG-BAU-Bundesvorsitzende, Robert Feiger, in einer Mitteilung vom Dienstag. Damit spielte er darauf an, dass nun bereits zum Teil geplante Projekte im Wohnungsneubau auf Eis gelegt werden. »Wer dann noch munter an der Mietenschraube drehen will und darüber auch noch öffentlich spricht, lässt jedes Maß an soz...