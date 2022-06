Einfach machen

Jeff Tweedy ist gerne überpünktlich. Wer meint, dass das doch nicht Rock’n’Roll sei, kann ihn mal. Gute Umgangsformen sind für ihn cool, ja revolutionär. »I think manners are cool, even revolutionary, and you won’t convince me otherwise. So fuck you.« Das neue Buch des Wilco-Songschreibers und Sängers, in dem sich die Passage findet, ist in einem lässig-präzisen Konversationston gehalten, bei dem man immer Tweedys Stimme im Kopf hat. Ein bisschen unstet, ziemlich stur, dabei voll Wärme und Menschenliebe. »How To Write One Song« heißt es, erschien im Original 2020 und liegt seit kurzem auf deutsch vor, übersetzt von Philip Bradatsch, selber ein feiner Songwriter. Leider hat der Verlag aus dem Titel »Wie schreibe ich einen Song« gemacht, obwohl es »One Song« und nicht »A Song« heißt.

Dabei geht es Tweedy in dem Buch um das Gegenteil von Routine und Vorhersehbarkeit. Sein Thema ist der kreative Akt als solcher. Frag’ ein Kind etwas zu dem Bild, das es gerade ...