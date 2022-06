Auf Profit getrimmt

Telemedizin hier, künstliche Intelligenz da. Am Ende der Diskussionsrunde zum »Digitalen Wandel in der Gesundheitsversorgung« ging es doch um die Frage der Finanzierung. Das System der diagnosebezogenen Fallpauschalen, über die medizinische Leistungen derzeit vergütet werden, müsse weiterentwickelt werden, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag auf der Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock. Das System sei in die Jahre gekommen. So, wie es jetzt funktioniert, gehe es nicht mehr weiter. Vielleicht müssten Vorhaltekosten stufenweise pauschal abgebildet werden, so der Minister. Gegenwärtig gibt es für das Vorhalten von bestimmten Leistungen keine Finanzierung. Gerade für kleine Krankenhäuser kann das den Sargnagel bedeuten. Eine Absage an die Fallpauschalen machte Lauterbach aber nicht. Er spr...