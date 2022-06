Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Niemand, der die Klimakrise bekämpft, ist Terrorist« Kampagne für inhaftierte US-Umweltaktivistin Jessica Reznicek organisiert Solidarität. Ein Gespräch mit Alex Cohen Christian Stache Die Umweltaktivistin Jessica Reznicek sitzt wegen Sabotageaktionen, die als »Terrorismus« bewertet wurden, in den USA im Gefängnis. Sie kämpfen für ihre Freiheit. Wie konnten Sie ihr bislang helfen? Im Moment koordinieren wir vor allem Jessicas juristisches und ihr Medienteam. Darüber hinaus erhebt sie keine großen Ansprüche. Sie konzentriert sich darauf, ein Leben im Gefängnis aufzubauen. Unterdessen tun wir das Beste, um möglichst viel Unterstützung von außen zu organisieren, indem wir die juristischen Wege ausloten und sie gegenüber der Öffentlichkeit vertreten. Wie schätzen Sie die beiden zentralen Gerichtsurteile gegen Reznicek ein? Der Schuldspruch im Juni 2021 ist der Grund, warum wir die Unterstützergruppe ins Leben gerufen haben. Jessica hat nicht erwartet, als »inländische Terroristin« verurteilt zu werden. Damit wurde ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen, um Widerstand gegen den Ausbau der fossilen Industrie zu kriminalisieren. Das Verdikt de...

Artikel-Länge: 3660 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen