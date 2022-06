Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Kapital im 21. Jahrhundert Mit der zunehmenden Konzentration von Vermögen und Macht wächst auch die Ungleichheit in der Gesellschaft. Wird die globale Ungleichheit zur Gefahr für die Demokratie? Die Verfilmung des Bestsellers des Ökonomen Thomas Piketty untersucht die wechselvolle Geschichte der Weltwirtschaft – und fordert ein radikales Umdenken. Frankreich 2019. ZDF Info, 20.15 Uhr Mex. Das Marktmagazin Warum der Traum von den ­ei­genen vier Wänden teuer ist Das eigene Häuschen ist halt ein klimapolitischer Totalschaden. Trotzdem träumen Menschen von einem Fleckchen, auf dem sie nach den Erniedrigungen der Arbeitswelt endlich, endlich ein paar Stunden frei sind. Dann sehen sie, hoppla, nebenan wohnt auch noch wer und legt gerade einen Steingarten an. Konkret geht es, für ...

Artikel-Länge: 2428 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen