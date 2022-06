Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vergewaltiger im Priesterrock Studie: Bistumsleitung in Münster deckte über Jahrzehnte sexualisierter Gewalt von Klerikern Bernhard Krebs Das »System Kirche« ist Mittäter: Zu diesem eindeutigen Ergebnis kommt eine am Montag veröffentlichte Studie zu von Priestern gegen Minderjährige verübter sexualisierter Gewalt im Bistum Münster. Der Historiker Thomas Großbölting sagte bei der Präsentation, ihn habe überrascht, »wie viele doch über die Jahre von den Missbrauchsfällen etwas gewusst haben«. Der Priester als Kleriker sei in der katholischen Kirche überhöht und als geweihter Nachfolger Christi quasi ein Heiliger. »Die Gottes- und Nächstenliebe wurde pervertiert«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa Großbölting. Gerade junge Opfer zwischen zehn und 14 Jahren, oft Messdiener, seien gegen das System nicht angekommen, ihnen sei nicht geglaubt worden. Die Studie dokumentiert für den Zeitraum von 1945 bis 2020 annähernd 200 Täter und mindestens 610 minderjährige Opfer. Die Dunkelziffer liegt aber vermutlich höher. Von bis zu 6.000 Betroffenen gehen die Forschenden aus. Knapp 4,2 Prozent aller Klerik...

