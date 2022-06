Der »Schiess-Erlass« und seine Opfer

Nach Dominik Rigolls »Staatsschutz in Westdeutschland« (2013) und Alexandra Jaegers Darstellung der entsprechenden Vorgänge in Hamburg unter dem Titel »Auf der Suche nach Verfassungsfeinden« (2018) liegt seit dem 21. Mai mit »Verfassungsfeinde im Land? Der ›Radikalenerlass‹ von 1972 in der Geschichte Baden-Württembergs und der Bundesrepublik« ein drittes Buch zum Thema Berufsverbote vor. Es enthält 34 Beiträge von elf Autorinnen und Autoren und beinhaltet im wesentlichen die Ergebnisse eines Forschungsprojekts an der Universität Heidelberg von 2018 bis 2021. Die Veröffentlichung war lange erwartet worden, da die Landesregierung bislang stets betont hatte, in der Frage der Rehabilitierung der Betroffenen zunächst die Studie der Forschungsgruppe abwarten zu wollen. So sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) im Januar 2022 in der ARD-Dokumentation »Jagd auf Verfassungsfeinde – Der Radikalenerlass und seine Opfer«: »Kollektiv kann...