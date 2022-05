Die Vorsehung

Personen oder Strukturen – wer macht die Geschichte? Die FBI-Cops Joe Merriweather und Katherine Cowles untersuchen eine Reihe von Morden, bei der alle Opfer durch einen Stich in den Hinterkopf zu Tode gekommen sind. Um dem Täter auf die Spur zu kommen, sucht Joe gegen den Willen seiner Kollegin den Psychoanalytiker John Clancy auf, der über seherische Fähigkeiten verfügt. Soweit, so bekannt, aber eben mit Anthony Hopkins und Colin Farell, die in diesem Fall den Unterschied, also die Kunst ausmachen. USA 2015.

RTL 2, Sa., 20.15 Uhr

Das geheimnisvolle Steinzeit-Dorf

Was die Gräber von Ba’ja erzählen

In Jordanien liegt eine Hochebene namens Ba’ja. Dort gründeten Menschen vor 9.000 Jahren eines der ersten Dörfer der Welt. Einer der bedeutendsten Funde dieser F...