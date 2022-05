Lendrich, Beyer, Moers

Als Agnes Kraus 1984 die Titelrolle in der Serie »Mensch, Oma!« spielte, gab es dazu auch einen Opa. Den spielte Walter Lendrich, einer der meistbeschäftigten Nebendarsteller bei Film und Fernsehen in der DDR. Am kommenden Freitag vor 110 Jahren wurde er in Arnstadt geboren und starb 1999. Als er 1952 bei Wolfgang Langhoff und Herbert Jhering am Deutschen Theater vorspielte, sahen sie in ihm den modernen Schauspieler, den sie suchten. Er blieb dem Haus mehr als vier Jahrzehnte lang in den Inszenierungen von Langhoff, Heinz Hilpert, Benno Besson oder Manfred Wekwerth treu. Vor der Kamera war der Apotheker Gieshübler neben Angelica Domröse als »Effi Briest« (1970) ebenso eine bemerkenswerte Rolle wie in »Hochzeit in Weltzow« (1979) die des Großbauern Dickopp, der sich bei Frau und Tochter (Carola Braunbock, Franziska Troegner) nur schwer durchsetzen kann.

Lendrich wurde immer wieder in Egon Günthers Filmen bese...