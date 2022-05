Zum Inhalt dieser Ausgabe | Millionenbonus für Stahlarbeiter Niederlande: Tata Steel muss Beschäftigte dank altem Tarifvertrag an Rekordgewinn beteiligen Gerrit Hoekman Rund 9.000 Arbeiterinnen und Arbeiter des Stahlkonzerns Tata Steel im niederländischen IJmuiden dürfen sich auf eine Bonuszahlung von knapp 26 Prozent ihres Jahresgehalts freuen – das sind je nach Gehalt zwischen 10.000 und 20.000 Euro pro Kopf. Der Grund ist ein Tarifvertrag, den der Gewerkschaftsbund FNV vor 27 Jahren ausgehandelt hat. Angesichts der steigenden Kaufkraft freuen sich auch die Händler in der Region. »Das ist wirklich ein beispiellos hoher Betrag«, erklärte der Betriebsratsvorsitzender Rob Wanst im regionalen, öffentlich-rechtlichen Fernsehsender RH Nieuws. In guten Jahren seien bisher sechs oder sieben Prozent Bonus gezahlt worden, einmal wohl 19 Prozent, meinte Wanst sich zu erinnern. 2021 machte Tata nun allerdings einen Rekordgewinn von beinahe 970 Millionen Euro. Zu Beginn der Coronapandemie war der Stahlmarkt weltweit stark eingebrochen, inzwischen hat er sich wieder erholt. Hohe Preise sorgen für hohe Gewinne in der Branche. Tata Ste...

