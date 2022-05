Partycrasher des Tages: Peter Feldmann

Es gab Zeiten, da hatten Jens Spahn und Heiko Maas ein Abo für diese Rubrik, doch um die Exminister ist es mittlerweile still geworden. Peter Feldmann hingegen will der jW offensichtlich aushelfen und produziert neuerdings Mist wie am Fließband. Eigentlich hat der SPD-Oberbürgermeister von Frankfurt am Main genug Probleme: Gegen ihn läuft ein Korruptionsverfahren: Er soll der AWO versprochen haben, im Gegenzug für Spenden im Wahlkampf ihre Interessen als Stadtoberhaupt »wohlwollend« zu »berücksichtigen«.

Doch statt Rücktritt will der Politiker, der den ganzen Tag damit beschä...