Keine normale Beschäftigte

Das gegen die Kanzlerin der Freien Universität Berlin (FU), Andrea Bör, verhängte Dienstausübungsverbot habe auch nach dem 23. Mai weiter Bestand, die damit verbundenen Vertretungsregelungen blieben in Kraft. Mit dieser Botschaft wandte sich das FU-Präsidium am Dienstag an die Beschäftigten der Hochschule. Grundlage war eine entsprechende Mitteilung der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung.

Im Februar waren Kanzlerin Bör die Amtsgeschäfte für drei Monate entzogen worden. Unmittelbar nach Ablauf der Frist soll sie am Dienstag wieder im FU-Präsidium erschienen sein und ihre Vertretung aus ihrem Büro gebeten haben, so wurde es auf den Fluren des Präsidiums und der Verwaltung hinter vorgehaltener Hand gemunkelt. Die Personalie war einmal mehr Aufreger auf dem Campus.

Ausschlaggebend für den befristeten Rauswurf der FU-Kanzlerin war ein Disziplinarverfahren, das die Wissenschaftsleitung Ende 2021 gegen Bör eingeleitet hatte. A...