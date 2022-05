Rotlicht: Analogie

Kaum war Russland in die Ukraine einmarschiert, schossen Vergleiche Putins mit Hitler wie Pilze aus dem Boden. Etablierte Historiker wie Heinrich August Winkler oder Götz Aly gaben dieser Analogie eine – wenn auch mit etlichen Differenzierungen versehene – geschichtswissenschaftliche Weihe. Ein Erkenntnisgewinn war nirgendwo zu sehen, schien aber ohnehin nicht intendiert.

Wer Analogien bildet, tut mehr, als nur zwei Dinge zu vergleichen. Er unterstellt schon von vornherein eine strukturelle Ähnlichkeit des Verglichenen, die nicht nebensächlich, sondern wesentlich ist. In der Regel ist das sogar unstrittig. In der Naturforschung etwa geht es um die funktionelle Ähnlichkeit von Gliedmaßen, Organen oder Verhaltensweisen bei verschiedenen Tiergattungen, in der Jurisprudenz meint es die Übertragung einer Rechtsnorm von einem bereits geregelten Tatbestand auf ähnliche, aber noch ungeregelte Tatbestände. Lediglich die historische Analogie ist ein Spezial- und Str...