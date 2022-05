Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Mustang Die Waise Lale und ihre vier Schwestern wachsen bei ihrer Oma und ihrem Onkel an der türkischen Schwarzmeerküste auf. Als sie beim Herumtollen mit ein paar Jungen beobachtet werden, lösen sie einen Skandal aus. Ihr als schamlos dargestelltes Verhalten hat extreme Folgen: Nach und nach wandelt sich ihr Zuhause in ein Gefängnis, mit einem Wächter, der die Mädchen missbraucht. Vielfach ausgezeichnet – und tatsächlich ein Film, der einen nicht kaltlässt. TRK/F/D/KAT 2015. Arte, 20.15 Uhr Fremder Feind Gerade in Zeiten des blühenden Militarismus ein wichtiger Film: Arnold und seine Frau Karen sind schockiert, als ihr gemeinsamer Sohn Chris ihnen mitteilt, dass er sich für einen Bundeswehr-Auslandseinsatz verpflichtet hat und die Abreise kurz bevorsteht. Der Dienst des Sohnes im Kriegsgebiet ist der Beginn ei...

Artikel-Länge: 2544 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen