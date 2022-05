Regierungswechsel wahrscheinlich

In Schleswig-Holstein geht die CDU um Ministerpräsident Daniel Günther mit steifem Rückenwind in die Landtagswahl am kommenden Sonntag. Eine Ausgangslage, von der Günthers Amtskollege und Parteifreund Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen nur träumen kann. Zwar liegt die CDU nach dem Umfrageergebnis des von 39 regionalen Tageszeitungen an Rhein und Ruhr in Auftrag gegebenen »NRW-Checks« klar vorn. Doch Wüsts Chancen, auch nach der Landtagswahl am 15. Mai weiterhin in Düsseldorf Regierungschef zu bleiben, scheinen derzeit eher gering.

Knapp anderthalb Wochen vor der Landtagswahl im bevölkerungsreichsten Bundesland scheint ein Wechsel in NRW wahrscheinlich. Allein, eine eindeutige Wechselstimmung der Wählerinnen lässt sich aus dem »NRW-Check« des Meinungsforschungsinstituts Forsa nicht herauslesen. Demnach liegt die CDU mit 32 Prozent Wählerzustimmung vier Prozentpunkte vor der SPD (28). Ein Zuwachs im Vergleich zum letzten »NRW-Check« vom April, als beide Par...