Stationen

Helfen ist Trumpf – Unterwegs mit der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr ist an bemerkenswert vielen Orten im Einsatz. Sie baut in Turnhallen Feldbetten auf, hilft bei der Versorgung. Mit 320.000 Ehrenamtlichen ist sie eine tragende Säule des bayerischen Hilfeleistungssystems. Das Löschen von Bränden ist schon lange nicht mehr ihre einzige Aufgabe. Und nebenbei hat sie für viele Dorfgemeinschaften eine immense soziale Funktion. D 2022.

BR, 19 Uhr

Projekt Aufklärung

Was bedeutet Freiheit im 21. Jahrhundert?

Freiheit ist für die meisten Menschen auf dieser Welt noch immer ein Traum und für ihre Beherrscher eine Lächerlichkeit, Sentimentalität oder gleich ein Alptraum. Auch in den westlichen Demokratien ist sie in Gefahr, siehe Assange. Was bedeutet Freiheit denn noch im 21. J...