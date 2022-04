Waffenkammern in Boxberg entdeckt

Wegen der »besonderen Bedeutung der Sache« ermittelt derzeit die Bundesanwaltschaft gegen einen mutmaßlichen »Reichsbürger« aus Boxberg (Tauberfranken), einem Ort 120 Kilometer nördlich von Stuttgart. Der 54jährige Beschuldigte, bei dem es sich laut einer Mitteilung der »Autonomen Antifa Freiburg« vom Donnerstag um den Solaranlagenbauer Heiko A. handelt, sitzt in Untersuchungshaft. Während der Razzia in seinem Wohnhaus am Mittwoch vergangener Woche hatte der Mann das Feuer auf die Einsatzkräfte eröffnet. Dabei sei nach Polizeiangaben ein Beamter in beide Beine getroffen worden.

Die Polizei wollte das Haus durchsuchen, um eine Glock-Pistole einzuziehen, deren Besitz dem Mann die Stadt Bad Mergentheim 2006 erlaubt hatte, wie die Stuttgarter Nachrichten am Montag online berichteten. Demnach hatte jedoch da...