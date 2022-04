Re: Krakau ohne Krakauer

Polens neue Lust auf vegan

Unter jüngeren Intellektuellen triff man in Polen viel öfter als in Deutschland Menschen, die keinen Alkohol mehr trinken, um sich sozusagen vom heimischen Spießertum des Schnapssaufens zu distanzieren. Nun erfahren wir hier: Auch der Trend zur pflanzenbasierten Ernährung in Polen ist beachtlich. In den letzten drei Jahren hat sich der Verkauf von Fleischersatzprodukten vervielfacht, im Ranking der veganfreundlichsten Städte der Welt liegt Warschau auf Platz sechs. Diese Entwicklung erlebt die Foodbloggerin Alicja Rokicka nicht nur in den Metropolen, auch auf dem Land wird immer öfter fleischlos gekocht. Und wo wir schon mal beim Thema sind: In Polen gib...