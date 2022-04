Lücke für Reisexporteure

Der Krieg in der Ukraine, einem der wichtigsten Weizenexporteure, hat den Weltmarktpreis für das Getreide in die Höhe schießen lassen. Das lässt die Nachfrage nach dem alternativen Grundnahrungsmittel Reis steigen. Davon hofft das mehr als 7.000 Kilometer vom Kriegsgebiet entfernte Thailand profitieren zu können. Die Zeichen stehen günstig. In den ersten zwei Monaten des Jahres hat das südostasiatische Königreich 1,1 Millionen Tonnen Reis exportieren können – 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der Branchenverband Thai Rice Exporters Association (TREA) am 15. April in Bangkok bei der Präsentation seiner jüngsten Erhebung mitteilte. Für das Gesamtjahr wurde die Zielmarke bei den Ausfuhren deutlich nach oben korrigiert, von sieben auf nunmehr acht Millionen Tonnen.

Thailand gehört neben Indien und Vietnam zu den drei großen Exporteuren des Nahrungsmittels. Die Produktionsmengen sind von vielen Faktoren abhängig. Extremwetterereignisse können kurzfr...