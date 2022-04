Normalisierung schreitet voran

Der Iran und Saudi-Arabien setzen die Gespräche über eine Normalisierung ihrer Beziehungen fort. Vergangene Woche Donnerstag hat das fünfte Treffen seit Beginn der Verhandlungen im April 2021 in der irakischen Hauptstadt Bagdad stattgefunden. Das iranische Nachrichtenportal Nour meldete die Begegnung am Sonnabend, eine offizielle Bestätigung durch das Teheraner Außenministerium erfolgte am Montag,

Zu Inhalt und Verlauf der Gespräche gab es auch diesmal keine konkreten Angaben, der Stand der Dinge ist völlig unbekannt. Die Aussage des iranischen Außenamtssprechers, Said Khatibsadeh, das Treffen sei »positiv« verlaufen, muss vorläufig als diplomatische Routine gelten. Nour kommentierte am Sonnabend, »die positive Atmosphäre« des Gesprächs habe Hoffnungen geweckt, dass die beiden Länder einen Schritt zur Wiederaufnahme ihrer Beziehungen unternehmen. Außerdem hieß es dort, ein Treffen zwischen den Außenministern werde »in naher Zukunft erwartet«. Keine der Sei...