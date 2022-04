Geben und nehmen

Wer von bildnerischem Volksschaffen spricht, meint eine Besonderheit, die das kulturelle Leben in der DDR begleitete. Über die kulturpolitischen Ansprüche, Wandlungen und künstlerischen Entwicklungen in diesem Bereich gibt es empirische Untersuchungen.¹ Zahlreiche professionelle Künstler gaben ihr Wissen und ihre Erfahrungen an kunstinteressierte Laien weiter und profitierten dabei oft selbst. Dazu gehörten Wolfgang Speer und Konrad Knebel in Berlin, Dieter Rex in Merseburg, Erhard Großmann in Neubrandenburg, Heinz Mutterlose in Schkeuditz, Carl-Heinz Westenburger in Annaberg-Buchholz und Zschopau, Otto Paetz und Otto Knöpfer in Thüringen², Walter Dötsch und Bernhard Franke in Bitterfeld-Wolfen und viele andere. Verallgemeinerungen sind gut und wichtig. Einzelschicksale erzählen mehr. Mit Bernhard Franke verband mich eine Freundschaft.

Suche nach Gemeinschaft

Beim Aussteigen aus dem D-Zug von Berlin stieg mir der Duft der Chemiebetriebe in die Nase, der bek...