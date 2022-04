Manu for ever

Einen wunderschönen guten Morgen! Der Argentinier Emanuel David Ginóbili, in seinem Heimatland der beliebteste Sportler aller Zeiten, ist als erster Lateinamerikaner in die Basketball Hall of Fame mit Sitz in Springfield, Massachusetts, aufgenommen worden. Eine giganteske Auszeichnung für eine brillante Karriere. Der 44jährige Ginóbili, geboren in der argentinischen Basketballhochburg Bahiá Blanca, gewann als Shooting Guard vier NBA-Ringe mit den San Antonio Spurs aus Texas (2003, 2005, 2007, 2014), mit der silberländischen Auswahl 2004 Gold in Athen und 2008 Bronze in Beijing, wurde 2002 in Indianapolis Vizeweltmeister sowie 2001 und 2011 Amerikameister. Ihm fehlte nur ein WM-Titel mit Argentinien, das 1950 der erste Weltmeister dieses wundervollen Sports war.

»Noch eins dieser Dinge, von denen man nie zu träumen wagt, wenn man damit beginnt, den orangefarbenen Ball zu dribbeln«, twitterte »Manu« ...