Rotlicht: Russophobie

In der FAZ untersuchte der konservative Journalist Lorenz Jäger 2008 unter der Überschrift »Weltfeind im Osten«, aus welchen historischen Quellen die kriegsversessenen neokonservativen US-Strategen ihre Russenfeindlichkeit herleiteten. Jäger brachte den Kern von »Russophobie« auf den Punkt: Es geht bei ihr stets um den »Weltfeind«.

Der bestand aus Sicht der USA und Großbritanniens im frühen Imperialismus Anfang des 20. Jahrhunderts aus Russland plus Deutschland. Letzteres rückte in den beiden Weltkriegen zwar zu Recht an die erste Stelle, als größte Gefahr gilt aber in Washington und London seit den Tagen des US-Präsidenten Theodore Roosevelt (Amtszeit 1901–1909) ein Zusammengehen beider Staaten im »Herzland« Asiens und Europas. In der modernen Russenfeindlichkeit geht es insofern nur am Rande um Xenophobie, viel mehr aber um Aufrüstung, militärische Einkreisung und Entfesselung bewaffneter Konflikte an den Grenzen Russlands und um Dämonisierung – von »jüd...