»Sieben von zehn Familien befinden sich im Krisenmodus«

Anlässlich der »Geberkonferenz« für Afghanistan, die vor einer Woche online stattfand, hat ein Bündnis deutscher Friedensorganisationen erklärt, die große Mehrheit der afghanischen Bevölkerung befände sich in einer »existentiellen Notlage«. Was heißt das konkret?

Nach Aussagen der Welthungerhilfe, einer der größten humanitären Hilfsorganisationen in Deutschland, verfügen etwa 95 Prozent der Afghanen nicht über einen gesicherten Zugang zu notwendigen Nahrungsmitteln. Sieben von zehn Familien befinden sich in einem permanenten Krisenmodus, Millionen von Kindern leiden unter Unterernährung. Dies liegt an einer schweren Dürre mit gravierenden Ernteausfällen, hängt aber auch mit den kriegsbedingten Flüchtlingsströmen innerhalb des Landes und mit der Blockade finanzieller Reserven in Höhe von etwa neun Milliarden Dollar zusammen – die auf Auslandskonten besonders in den USA deponierten afghanischen Staatsreserven. Die USA erkennen die jetzige Taliban-Regierung n...