Hand in Hand

Arbeitende gehen, wenn nicht in Kurzarbeit, außerhalb der Arbeitszeit im Supermarkt einkaufen. Was für große Teile der Bevölkerung während der Pandemiezeit beinahe ausschließliche Lebensrealität war, hat sich für die Handelsgrößen ausgezahlt. Schon 2021 wurde deutlich, dass große Supermarktketten zu den großen Gewinnern der Coronakrise zählen. Die Rewe-Gruppe habe auch im vergangenen Jahr »ihre Leistungsstärke unter den herausfordernden Bedingungen« der Pandemie »unter Beweis gestellt«, zeigte sich der Handelskonzern am Dienstag in einer Mitteilung erfreut.

Man sei »gestärkt aus der Krise gekommen«, bemerkte der Vorstandsvorsitzende Lionel Souque in einer Onlinepressekonferenz anlässlich der Präsentation der Jahresbilanz des Handelsriesen. Zwar litten die Baumarkt- und Touristiksparte des in 21 Ländern tätigen Konzerns 2021 durch Pandemiebeschränkungen, die bereits »2020 außerordentlich stark gewachsenen Umsatzerlöse im Lebensmittelhandel« hätten sich jedo...