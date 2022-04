Rechter Vorfall verschleiert

Im Kontext einer Mail mit »Symbolik rechtsextremistischen Hintergrunds« ist der Geschäftsführer des Bundeswehr-Ausrüsters Bw-Bekleidungsmanagement GmbH (BwBM) wegen Vertrauensbruchs im August 2020 entlassen worden, erklärte damals ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Nun widerspricht die Bundesregierung dieser Darstellung. So behauptete der parlamentarische Staatssekretär Thomas Hitschler (SPD) in der Antwort auf eine schriftliche Frage des Bundestagsabgeordneten Ali Al-Dailami (Die Linke), der Geschäftsführeranstellungsvertrag sei »mit Wirkung zum 31. Juli 2020 einvernehmlich beendet« worden. Das Ministerium verstricke sich hier in Widersprüche, erklärte Al-Dailami, verteidigungspolitischer Sprecher seiner Fraktion, gegenüber jW am Dienstag. Die Angelegenheit hat einen Beigeschmack: Dem Geschäftsführer wurde eine Abfindung in Höhe von knapp 100.000 Euro gezahlt.

Ein BwBM-Mitarbeiter habe dem Geschäftsführer der Firma, Uwe S., »eine E-Mail mit einer...