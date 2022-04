Ausbeutung und Diebstahl

Wissenschaftler und Aktivisten haben in den vergangenen Jahren in zunehmendem Maß über den globalen Aufstieg einer Handvoll von Techgiganten geschrieben und darüber, wie es diesen gelungen ist, den digitalen Raum im globalen Süden zu beherrschen. Diese Dominanz hat sich auf den soziopolitischen und wirtschaftlichen Raum ausgeweitet und untergräbt die Souveränität und lokale Regierungsführung in den betroffenen Ländern. Wissenschaftler bezeichnen dieses Phänomen als »digitalen Kolonialismus«. Der Soziologe Michael Kwet, Autor des Buches »Digital Colonialism: The Evolution of US Empire« (zu deutsch: Digitaler Kolonialismus: Die Evolution des US-Empire), definiert den Begriff als »die Nutzung digitaler Technologie zur politischen, wirtschaftlichen und sozialen Beherrschung einer anderen Nation oder eines anderen Gebiets«.

Digitaler Kolonialismus beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Einsatz von Technologie zur Beherrschung eines anderen Landes. Er wendet a...