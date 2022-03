Staatshilfe bei Unionbusting

Seit rund drei Monaten tobt bei »Naga World«, dem größten Casinokomplex in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh, ein Arbeitskampf. Bereits im Dezember hatte es heftige Protestaktionen mit rund 2.000 Teilnehmenden gegen Massenentlassungen, die die Geschäftsführung mit den Folgen der Coronapandemie begründete, gegeben. 2022 mündeten die Auseinandersetzungen in Streik. Auch der kambodschanische Staat ist direkt im Arbeitskampf involviert, nachdem mehrere hundert Aktivistinnen und Aktivisten von der Polizei festgenommen und zwangsweise in Coronaquarantänecamps gebracht worden waren. Die Regierung warf den Streikenden den Bruch gesetzlicher Vorgaben zum Infektionsschutz vor. Das Vorgehen gegen die Gewerkschafter hat Kritik von Verbänden und der Hohen Kommissarin für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen, Michelle Bachelet, hervorgerufen.

Hinter »Naga World« steht Chen Lip Keong (73), ein malaysischer Milliardär. Sein Konzern ist an der Börse in Hongkong gelist...