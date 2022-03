Längst nicht gelaufen

Als das Bundesverfassungsgericht am Dienstag sämtliche offenen Klagen gegen das EU-Kanada-Handelsabkommen CETA abschmetterte, hielt sich die öffentliche Aufregung in Grenzen. Fünfeinhalb Jahre höchstrichterliche Bedenkzeit haben gereicht, die öffentliche Aufregung erst mal verpuffen zu lassen. Das Vertragswerk ist komplex. Heute fällt es schwer sich zu erinnern, worüber man sich 2015/16 so aufgeregt hat.

Die Profiteure des Deregulierungs- und Privatisierungsvertrags konnten die Langsamkeit der Justiz verschmerzen, schließlich traten ­große Teile des Abkommens bereits 2017 »vorläufig« in Kraft. Seither können Konzerne, die Handel zwischen der EU und Kanada treiben, sich im Prinzip aussuchen, welche Standards sie anwenden. Zölle und andere sogenannte Handelshemmnisse werden abges...