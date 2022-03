Das Geschäft mit Luxuskarossen

Der Volkswagen-Konzern hat 2021 prächtige Geschäfte gemacht. Der Gesamtkonzern konnte seinen Umsatz im vergangenen Jahr um zwölf Prozent auf 250 Milliarden Euro steigern, berichtete das Handelsblatt. Nach Abzug der Steuern blieben 15,5 Milliarden Euro in der Kasse – ein Zuwachs von 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Den größten Anteil an diesem dicken Plus brachte der Verkauf von Luxuswagen der Töchter Porsche und Audi sowie das wachsende Geschäft mit Gebrauchtautos über die Leasingsparte VW Financial Services. Allein diese drei ertragsstarken Konzerntöchter hätten zum Ergebnis eine zweistellige Milliardensumme beigetragen, hieß es am Dienstag aus der VW-Zentrale in Wolfsburg. Außerdem würden Aktionäre und das Unternehmen von einer deutlichen Senkung der Fixkosten profitieren, erklärte Konzernchef Herbert Diess.

Die größte Rendite mit 16,5 Prozent wirft nach wie vor Porsche ab. Fünf Milliarden Euro hat das Stuttgarter Unternehmen 2021 mit dem Verkauf von me...