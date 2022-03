Gegründet 1947 Sa. / So., 12. / 13. März 2022, Nr. 60

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Fest des Blutes Babylonische Orgien in Goaßmaßkellern: Neues vom Regensburger Metal Maximilian Schäffer Death-Metal-Punk ist der Gangsterrap der süddeutschen Provinz. Aus Regensburg, Bayern, Haupstadt der Oberpfalz – seit Jahrhunderten regiert von Postadel, Politmafia und Pädopfaffen – kommt pünktlich zum allgemeinen Untergang eine angemessene musikalische Reaktion zum unausweichlichen Wahnsinn von Zeit und Ort. Feaces Christ (Fäkalchristus) heißt die Band, absichtlich falsch buchstabiert, um noch ein Anarchozeichen ins Logo zu quetschen. Im Winter 2019 veröffentlichte die Drei-Mann-Kombo ihre EP »Eat Shit And Die« (»Friss Scheiße und stirb!«) und sorgte damit in der internationalen Rotzmusikszene für Furore. Nicht nur der Sound – eine Melange norwegischer 90er-Jahre-Begleitmusik zur Kirchenverbrennung, vermischt mit akustischen B-Movie-Zitaten und der Leiche von Lemmy Kilmister – erfreute viele Freunde des Makabren. Eloquente lyrische Stilblüten, wie der Hymnus auf den »postmortalen Romeo, den König des Rodeo«, der die Toten zur Fellatio überredet, entzück...

Artikel-Länge: 3357 Zeichen

