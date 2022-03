Zum Inhalt dieser Ausgabe | Berauschendes Sachsen Wo kommt das Zeug her? Bernhard Spring Nicht im mondänen Dresden und auch nicht im hippen Leipzig: Die Rekordmenge von 700 Kilogramm Kokain wurde ausgerechnet in Mittelsachsen gefunden. Da, wo die Orte Hals und Stein heißen. Wo sogar eine Große Kreisstadt (Rochlitz) weniger Einwohner hat als manch Dorf im Grenzgebiet. Aufgetaucht ist das Zeug zwar bereits Mitte Januar, aber gerätselt wird immer noch: Wie kommt der Stoff in die sächsische Pampa? Haben die kolumbianischen Koksbarone beim Adressieren der Ladung Bobritzsch mit Berlin verwechselt? Hat das Navi eines Hamburger Drogenkuriers – blöder Wessi! – die falsche Route angesagt? Oder sollte das Zeug am Ende tatsächlich nach Mittelsachsen? Alles kaum zu glauben. Die Ermittler tappen nach wie vor im dunkeln. Um das zu entschuldigen, bauschen sie den Fall mit Superlat...

Artikel-Länge: 2450 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen